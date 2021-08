Empoli, le indicazioni di Andrezzoli verso l’esordio in campionato: “Mancuso una certezza. Con Cutrone possono giocare insieme”

L’Empoli chiude il precampionato con il primo impegno ufficiale stagionale in Coppa Italia dove supera per quattro a due il Vicenza. Nel post gara, in conferenza stampa, il tecnico Aurelio Andreazzoli ha analizzato la sfida offrendo anche qualche indicazione per il debutto in Serie A di sabato contro la Lazio: “Mancuso è una certezza, mentre Cutrone è arrivato per accrescere il valore del reparto avanzato. È possibile che giochino insieme ma non è l’unica opzione. Bajrami possiede qualità, che giochi 20 metri più avanzato o arretrato, o sulla fascia non cambia molto. Più che parlare dei singoli vorrei parlare del collettivo. Mi piacerebbe avere la possibilità di poter cambiare i calciatori traendo un vantaggio da questo: abbiamo tanti giocatori, andremo su questa via”. Lo riporta Tuttomercatoweb.com

