FORMELLO – Termina l’allenamento pomeridiano: seduta atletica e possesso palla in vista dell’Empoli

Dopo un giorno e mezzo di riposo, i biancocelesti si sono ritrovati quest’oggi presso il Centro Sportivo di Formello per svolgere la seduta pomeridiana, in programma alle ore 18:00. Come riportato dal sito ufficiale della Lazio, gli uomini di mister Sarri hanno effettuato in primis un’attivazione muscolare sul campo adiacente a quello centrale, per poi svolgere delle ripetute sotto la guida del Prof. Losi. Successivamente, la squadra ha proseguito con un’esercitazione incentrata sul possesso palla, con massimo due tocchi. La partitella finale a campo ridotto, è stata decisa da Akpa Akpro, lo stesso marcatore dell’amichevole disputata sabato contro il Sassuolo.

Sempre secondo quanto riportato dal sito ufficiale della Società, i biancocelesti si ritroveranno a Formello nella giornata di domani per sostenere una doppia seduta: la prima è programmata alle 10:30, la seconda alle ore 17:30. La Lazio inizia dunque la preparazione alla prima sfida di campionato, che si giocherà sabato alle ore 20:45 contro l‘Empoli.

Questi alcuni scatti dell’allenamento odierno, pubblicati dalla Lazio sui propri canali social:

