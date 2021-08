Gazzetta.it | Calciomercato Inter, Correa o Insigne per completare l’attacco

L’arrivo di Dzeko in sostituzione di Lukaku ha portato esperienza all’attacco dell’Inter che ora cerca un altra pedina per completare l’attacco. I due nomi caldi per la rosa d’Inzaghi, come riporta Gazzetta.it, rimangono il Tucu Correa e Lorenzo Insigne, due calciatori già pronti alla Serie A dopo vari anni di militanza in Italia. La scelta tra i due comporterebbe, in ogni caso, delle variazioni tattiche per l’ex allenatore biancoceleste che potrebbe puntare su Correa anche considerando gli anni insieme nella Capitale che gli hanno permesso di conoscerlo al massimo sotto il profilo calcistico.

