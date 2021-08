L’Empoli si prepara ad affrontare la Lazio: poker al Vicenza in Coppa Italia

Cinque giorni e sarà Serie A con la Lazio che sabato sera affronterà in trasferta l’Empoli di Andreazzoli. Se i biancocelesti hanno chiuso la preaseason con l’amichevole contro il Sassuolo, i toscani hanno anticipato l’esordio in Serie A ieri con il primo turno eliminatorio di Coppa Italia nel quale hanno avuto la meglio sul Vicenza per quattro a due. Avanti tre a zero grazie ai gol di Bajrami, Haas e Mancuso, i ragazzi di Andreazzoli hanno subito una parziale rimonta fino al tre a due prima di calare il poker definitivo con Crociata.

