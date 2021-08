Schira | Akpa Akpro pronto ad estendere il suo contratto con la Lazio: i dettagli

È tempo di calciomercato ma anche di rinnovi in casa Lazio. L’inizio della nuova stagione è ormai alle porte, e mentre mister Sarri attende nuovi colpi per rinforzare la sua nuova squadra, si pensa anche a confermare i propio uomini in Rosa. Uno di questi, è Jean Daniel Akpa Akpro, arrivato dalla Salernitana solo l’anno scorso ed entrato nelle grazie prima di Inzaghi e ora di Maurizio Sarri. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, il centrocampista sarebbe pronto a prolungare il proprio contratto con la Lazio fino al 2025.

