SOCIAL | Immobile scalpita per l’inizio del campionato: “Manca poco” – FOTO

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Dopo l’amichevole di sabato e un Ferragosto di relax in cui ha passato la serata con i fratelli Cannavaro, Ciro Immobile non vede l’ora di iniziare la nuova stagione. Con un post su Instagram fa sapere che è pronto a tornare in campo e che sta facendo il conto alla rovescia per la gara con l’Empoli, che si giocherà in Toscana sabato 21 alle 20.45.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ciro Immobile (@ciroimmobile17)

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: