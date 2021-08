SOCIAL | Serata tra campioni per Immobile: a cena con i fratelli Cannavaro – FOTO

Una serata da campioni per Ciro Immobile che prima di tornare a concentrarsi sul debutto in Serie A si è concesso una cena con due ex calciatori d’eccezioni, i fratelli Fabio e Paolo Cannavaro. I tre hanno così avuto l’occasione di trascorrere qualche ora in spensieratezza tra racconti di Mondiali e Europei vinti arricchiti magari da aneddoti comuni legati ai primi anni di vita vissuti tra Napoli e Torre Annunziata.

