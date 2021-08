UFFICIALE – Il Piacenza comunica l’acquisto a titolo temporaneo di Andrea Marino – FOTO

Novità di calciomercato, c’è un partente in casa Lazio o meglio in casa Lazio Primavera. Il capitano biancoceleste è approdato in casa del Piacenza in prestito temporaneo. La notizia è resa nota dal Piacenza Calcio tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito.

“Piacenza Calcio 1919 è lieta di comunicare di aver perfezionato il trasferimento a titolo temporaneo dalla S.S. Lazio del centrocampista Andrea Marino, classe 2001, capitano della primavera biancoceleste.

Ad Andrea un benvenuto nella famiglia biancorossa.

Ufficio Stampa Piacenza Calcio 1919″

