Verso Empoli-Lazio, Mancuso: “Sarà bello esordire in Serie A insieme ai compagni e con il pubblico”

Cinque giorni e sarà di nuovo, finalmente, Serie A. La Lazio di Sarri aprirà il proprio campionato contro l’Empoli in trasferta in una sfida già importante per testare i nuovi meccanismi. Del match di sabato, ai microfoni ufficiali del club toscano, ha parlato Leonardo Mancuso nel post del match di Coppa Italia contro il Vicenza: “Penso ci sarà un po’ di emozione, come è giusto che sia. A livello personale ho fatto molta strada e sarà bello affrontare l’esordio con tutti i miei compagni e insieme al pubblico. È importante tornare a giocare con i tifosi”.

