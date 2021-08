Calciomercato, Andreas Pereira vicino al Flamengo

Come riportato da Globo Esporte, Andreas Pereira è vicino ad unirsi al Flamengo. Secondo la fonte, i Red Devils hanno inviato segnali positivi per raggiungere un contratto di prestito della durata di un anno. Altre recenti voci di mercato, avevano collegato il centrocampista del Manchester United a diversi trasferimenti, come quello all’Everton e al Fenerbahce.

