Carlo Ancelotti smentisce con un tweet: “Non ho mai pensato di ingaggiare Cristiano Ronaldo”

La Serie A ha perso svariati campioni dall’inizio di questo calciomercato estivo, e ci sono continue voci che narrano di una possibile partenza di Cristiano Ronaldo: tra i club interessati ci sarebbe proprio il ‘suo’ Real Madrid. Per spegnere queste voci insistenti, l’allenatore dei blancos Carlo Ancelotti ha pubblicato un tweet in cui ha chiuso a questa possibilità. Ecco le sue parole: “Cristiano è una leggenda del Real Madrid e ha tutto il mio amore e rispetto. Non ho mai pensato di ingaggiarlo“.

