CdS | Lazio, Lotito pronto a pagare per sbloccare il mercato

La ripresa del campionato è alle porte, il calciomercato è piuttosto fermo in Serie A e si attendono così gli ultimi giorni della finestra estiva di mercato per concludere alcune trattative. In casa Lazio, oltre ad alcuni accorgimenti da fare alla rosa, c’è da fare i conti con l’indicatore di liquidità che, al momento, impedisce di ufficializzare anche gli innesti approdati fino ad ora nella Capitale. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club laziale sta studiando le 4 opzioni previste dalle norme Figc tra cui il versamento in conto futuro aumento di capitale: il patron biancoceleste darebbe circa 10 milioni di euro e potrebbe, così facendo, immediatamente riportare in attivo l’indicatore di liquidità. Una mossa storica che darebbe ulteriore slancio alla società capitolina.

