Empoli-Lazio: modalità di vendita biglietti settore ospiti

Il sito ufficiale dell’Empoli comunica le modalità di vendita dei biglietti del settore ospiti per la partita Empoli–Lazio.

I tifosi biancocelesti potranno acquistare i biglietti (costo di 25 euro) su tutto il circuito VIVATICKET e tramite web con la sola modalità “stampa a casa”. Il settore riservato ai sostenitori della S.S.Lazio è quello della Curva Sud, con una disponibilità di 1550 posti. La vendita dei ticket inizierà mercoledì 18 agosto alle ore 15:30 e terminerà inderogabilmente alle ore 19:00 di venerdì 20 agosto. Come riportato sul sito: “È pertanto assolutamente sconsigliato recarsi ad Empoli per la gara senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso. Si informa che non sarà possibile effettuare il cambio nominativo, non sono previsti biglietti a tariffa ridotta e il giorno della gara non sarà possibile acquistare tagliandi per il Settore Curva Sud Ospiti“. Si potrà accedere allo stadio con la certificazione verde COVID 19 (green pass) e muniti di mascherina di protezione individuale al seguito (i bambini sotto i 12 anni sono esentati dalla certificazione verde Covid-19).

