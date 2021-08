FORMELLO | Lavoro atletico e tattica nella seduta mattutina. Regolarmente in gruppo Luiz Felipe, assente Cataldi

Altro giorno di lavoro al Centro Sportivo di Formello. Dopo la ripresa degli allenamenti nel pomeriggio di ieri, la Lazio quest’oggi è impegnata nella consueta doppia seduta, per continuare la preparazione all’esordio in campionato sempre più vicino. Sabato sera i biancocelesti saranno di scena al Castellani di Empoli.

La prima delle due sedute di giornata è da pochi minuti terminata: questa mattina la squadra di Maurizio Sarri, come successo anche nel ritiro ad Auronzo di Cadore e a Marienfeld, era divisa in due gruppi. A scendere per primi sul terreno di gioco, antistante al campo centrale, è stato il gruppo dei difensori, che ha svolto un lavoro atletico-muscolare basato sulla forza. Terminata la prima parte, si sono spostati sul campo centrale per svolgere un’ampia fase tattica. Tra i difensori al lavoro c’era anche Luiz Felipe, dopo aver saltato l’allenamento di ieri pomeriggio.

Mentre i difensori lavoravano sulla tattica sul campo centrale di Formello, l’altro gruppo, quello formato da centrocampisti ed attaccanti, hanno raggiunto il campo antistante, alle prese anche loro con un lavoro atletico-muscolare. Per loro è stato più intenso il lavoro, visto che conclusa la parte atletica, non hanno svolto la fase tattica, ed è così che la seduta d’allenamento mattutina è terminata. Dopo il lavoro differenziato, anche con il pallone, nella seduta di ieri, quest’oggi era assente Danilo Cataldi. Mentre hanno lavorato regolarmente in gruppo Milinkovic ed Immobile che avevano saltato la partitella finale a campo ridotto ieri pomeriggio.

Questo pomeriggio, alle ore 17:45, è in programma la seduta pomeridiana, la seconda di giornata.

