FORMELLO | Seduta tecnica con partitella a campo ridotto

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Come riportato dal sito ufficiale biancoceleste, la Lazio oggi è tornata ad allenarsi presso il Centro Sportivo di Formello. Ecco la nota ufficiale: “Allenamento pomeridiano per la Prima Squadra della Capitale che, quest’oggi, è tornata in campo presso il Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 17:45. Al termine di un iniziale riscaldamento tecnico, la squadra ha svolto un lavoro tattico prima di effettuare una partitella a campo ridotto da 4 tempi (terminata 1-0 per gli arancioni, gol di Caicedo). Successivamente, i difensori sono rientrati negli spogliatoi, mentre i calciatori offensivi hanno concluso la seduta con una fase tattica.“

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: