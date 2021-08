Il Messaggero | Empoli-Lazio, via libera per 1.500 biancocelesti al Castellani

Si ritorna in trasferta. L’Empoli apre le porte del Castellani ai tifosi della Lazio. Non è ancora ufficiale, lo diventerà tra oggi e domani con un comunicato, ma la società del presidente Corsi metterà a disposizione dei tifosi biancocelesti 1500 biglietti per il settore ospiti. La capienza di quello spicchio di stadio è di 3000 spettatori, ma se ne potrà utilizzare il cinquanta per cento secondo le note disposizioni del governo. Per far sì che l’intera macchina organizzativa riparta a tutti gli effetti, si attende solo il via libera definitivo da parte del Gos (Gestione ordine e sicurezza pubblica), ma, assicurano dirigenti della società toscana, non dovrebbero esserci problemi. Da capire solo se ci saranno delle restrizioni sulla vendita dei tagliandi ai soli residenti della Toscana per gli altri settori dello stadio, ma l’Empoli spera di no perché punta al soldout. Incluso il settore ospiti e rispettando il cinquanta per cento della capienza, il Castellani sarà accessibile per 8000 persone circa. Naturalmente potranno acquistare i biglietti della gara solo i tifosi che hanno il green pass (ovvero una o due dosi di vaccino, la guarigione al Covid o un tampone negativo entro quarantott’ore dall’evento). La vendita dei tagliandi dovrebbe partire tra oggi e domani tramite il circuito Viva-ticket, lo stesso della Lazio. E questo rende le cose ancora più semplici. L’ultima volta che i tifosi biancocelesti seguirono la Lazio in trasferta era a Marassi con il Genoa il 23 febbraio del 2020. Erano 5000 e Immobile e compagni vinsero 3-2. Capitolo Under 18 Lazio: Tommaso Rocchi rinnova sino al 2022. Il Mesaggero/Daniele Magliocchetti

