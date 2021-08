Lazio in trasferta ad Empoli, serve l’ok per lo stadio

Sabato alle 20.45 la Lazio inizierà il suo campionato in trasferta contro l’Empoli di Andreazzoli, e potrebbe essere per i tifosi biancocelesti la prima occasione utile per tornare sugli spalti. Tuttavia il Castellani, stadio della squadra toscana, è stato oggetto di lavori in vari settori, motivo per cui non ci sarebbero ancora i permessi per l’accoglienza dei tifosi sugli spalti. Ci saranno delle riunioni a Firenze per riuscire organizzare il tutto, ma in caso contrario sarebbe pronta una seconda opzione: giocare la gara al Franchi, lo stadio della Fiorentina, ospite all’Olimpico contro la Roma di Mourinho. Lo riporta il corrieredellosport.it.

