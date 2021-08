Scadenza Lazio: 10 milioni entro venerdì o i quattro neoacquisti salteranno Empoli

Al momento l’indice di liquidità non permette alla S.S. Lazio di registrare in Lega i recenti acquisti (Hysaj, Romero, Anderson) e il rinnovo di Radu. Come riportato da Radio Radio, venerdì alle 12:00 è fissata la scadenza per la registrazione delle liste per la prima giornata di Serie A. Due le strade percorribili davanti alla società biancoceleste: cedere Correa o immettere 10 milioni di euro nelle casse societarie.

Nel frattempo, il ds Tare avrebbe chiuso per l’acquisto di Dimitrije Kamenovic, acquistato dal Cukaricki per 2.5 milioni. Il terzino serbo ed extracomunitario, non verrà tesserato in questa stagione e partirà in prestito. La Lazio avrà così libero l’ultimo slot extra per gli extracomunitari, che potrà essere occupato da Toma Basic del Bordeaux.

Fonte tuttomercatoweb.com

