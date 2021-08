Serie A, i sudamericani possono saltare la terza giornata di campionato: i dettagli

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Le big di Serie A tremano: i sudamericani rischiano di saltare la terza giornata di campionato. Come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, l’allarme nasce in seguito alla decisione della Conmebol di programmare tre partite per la nazionale, invece di due, per le soste di settembre e ottobre. Il nuovo calendario è stato indetto per recuperare i due turni non disputati in primavera a causa del Covid e prevede che le nazionali sudamericane disputino gli ultimi match nella notte tra il 9 e il 10 settembre, quindi i club europei non avrebbero a disposizione i giocatori prima di sabato 11 o domenica 12. Ciò comporta un problema per le squadre italiane impegnate in Champions, non solo perché il primo turno della fase a gironi ci sarà il 14 e 15 settembre, ma anche perché la terza giornata di campionato cade proprio nel weekend dell’11/12. Tra i giocatori in bilico ci sono Dybala, Alex Sandro, Cuadrado e Bentancur della Juventus, che potrebbero quindi saltare il big match contro il Napoli; Vidal, Vecino, Lautaro e Sanchez che potrebbero mancare in Sampdoria-Inter; Muriel, Zapata e Musso dell’Atalanta che salterebbero il match con la Fiorentina.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: