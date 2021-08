TMW | Lazio, ecco l’Empoli: quattro giorni all’esordio in A, quattro acquisti ancora da fare

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Quattro mancanze per quattro giorni. Una per ogni giornata che separa la Lazio di Sarri dal debutto in campionato di sabato contro l’Empoli. Due esterni, uno titolare per sostituire il partente Correa, un intermedio e un difensore, che serve anche se da Formello assicurano il contrario. Sperava di avvicinarsi all’esordio in A in condizioni migliori, Maurizio Sarri, che mentre aspetta novità dal mercato continua a lavorare sul campo. Dei passi in avanti, nelle ultime due amichevoli contro Twente (1-0) e Sassuolo (1-1), la squadra li ha mostrati, anche se molte cose vanno migliorate e sistemate. Se dal campo arrivano comunque segnali incoraggianti, dalle trattative un po’ meno. Intanto, a oggi, la Lazio non può schierare in campionato Hysaj, Felipe Anderson, Kamenovic (potrebbe anche andare via) e Romero, oltre a Radu, i cui contratti non sono stati depositati in Lega perché la società è bloccata dall’indice di liquidità. Lotito è sicuro di riuscire a formalizzare gli acquisti entro giovedì, così da poterli inserire in lista venerdì, ma di certezze ancora non ce ne sono. Rimangono però delle carenze in rosa. La prima è in attacco: a oggi titolare a Empoli, con Immobile e Felipe Anderson, sarà il 2002 Moro, considerando Correa fuori dai piani. Anche senza la cessione dell’argentino, serve un altro esterno, non di primo piano: un’alternativa low cost ma comunque di sicuro affidamento (Callejon, per esempio, è il profilo perfetto). Poi, una volta salutato il Tucu, è ovvio che Sarri avrà bisogno di un titolare: Kostic, 28enne del Francoforte, è stato bloccato ed è il motivo (visto che è extracomunitario) per cui sarà sacrificato Kamenovic. Idee chiare a centrocampo: arriverà Basic, in uscita dal Bordeaux. “Ha ricevuto tre offerte e ne preferisce una“, ha confermato il presidente dei francesi. C’è poi il capitolo difesa: anche se servirebbero rinforzi, non è previsto alcun ingresso. Diverso sarà se il ds Tare riuscirà a vendere Vavro e Fares, che non hanno convinto Sarri: in questo caso cambierebbe lo scenario e il tecnico potrebbe abbracciare un nuovo difensore. TuttoMercatoWeb\Riccardo Caponetti

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: