TMW Radio | Daino: “Sarri, Spalletti e Mourinho devono fare la differenza”

Daniele Daino, ex difensore che ha militato in Serie A e attualmente dirigente sportivo e allenatore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio e ha risposto ad alcune domande sugli allenatori di Serie A, focalizzandosi su Sarri, Spalletti e Mourinho e affermando di essere fiducioso dell’arrivo del primo sulla panchina della Lazio. Ecco le sue parole: “Il campionato quest’anno si è livellato, anche per gli allenatori che siedono sulle panchine. Sarri, Spalletti, Mourinho: sono loro che devono fare la differenza e da cui mi aspetto qualcosa di importante. In particolare la Roma è messa bene a livello di compattezza. Mourinho è molto bravo a lavorare sulla fase difensiva. Insigne-Napoli? Situazione molto delicata, portarlo a scadenza è un problema. L’attaccamento alla maglia è indiscutibile, ma se De Laurentiis addirittura vuole abbassargli l’ingaggio vedo complicata una soluzione.”

