È iniziata ieri la settimana decisiva per la Lazio e il suo mercato. Sabato, l’esordio nella Empoli di Maurizio Sarri, ma le trattative dei biancocelesti sono ancora congelate a causa dell’indice di liquidità che impone a Lotito di non fare il passo più lungo della gamba. Per i nuovi arrivi già im piegati (Romero, Hysaj, Felipe Anderson e Kamenovic) non dovrebbero esserci problemi, ma per quanto riguarda gli ultimi tasselli alla rosa sarà una corsa contro il tempo. Molto dipenderà proprio dalla cessione di Correa, preso tra la corte dell’Inter e la Premier. Solo dopo aver monetizzato con denaro cash, allora il ds Igli Tare avrà la possibilità di tentare l’assalto decisivo a Kostic, in questo momento più lontano dai biancocelesti a causa degli slot occupati per gli extracomunitari, a meno che la Lazio non decida di cedere in prestito Kamenovic. Coutinho, Shaquiri, Januzaj, Orsolini, Callejon sono tutte alternative o sogni destinati a rimanere tali. Qualcosa si muove sul fronte Brekalo, esterno del Wolfsburg, il cui agente Jörg Schmadtke è amico di Tare dai tempi di Dusseldorf: «Ma al momento, non abbiamo parlato di Brekalo», ha assicurato alla Wolfsburger Allgemeine. Per il centrocampo, Sarri ha chiesto due ali e una mezzala, ma appare diffici le che si concretizzino tutti i suoi sogni. Qualcosa però in entrata andrà fatta e il primo colpo potrebbe essere proprio Toma Basic, bloccato da settimane dalla Lazio e in attesa di capire il suo futuro. Non si escludono nemmeno cessioni che inizialmente non erano state messe in programma. Una di queste potrebbe riguardare Escalante. Se dovesse partire, la Lazio sarebbe pronta ad affondare il colpo finale su Torreira dell’Arsenal. TuttoSport\Simone Di Stefano

