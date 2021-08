Calciomercato.it| Anche la Roma su Torreira: ecco la possibile formula

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it anche la Roma starebbe pensando a Torreira per il centrocampo. I giallorossi sono alla ricerca di un centrocampista, dopo esser sfumato Xhaka che ha rinnovato con l’Arsenal. Se non dovessero concludersi altri acquisti come Zakaria del Borussia Moenchengladbach, la Roma potrebbe virare proprio sul centrocampista uruguaiano, anche obiettivo della Lazio. La formula potrebbe essere quella del prestito secco gratuito.

