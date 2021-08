CALCIOMERCATO | Pedullà annuncia: “Lazio, tre colpi…” – FOTO

È sicuramente uno degli uomini di mercato più seguiti nel mondo Lazio: Alfredo Pedullà, dopo aver raccontato passo passo la trattativa dei biancocelesti con mister Sarri, ad oggi rimane un “mentore” per tutto il popolo laziale. E proprio lui, attraverso il suo account ufficiale Twitter, ha lanciato il seguente messaggio: “Lazio: tre colpi…”; senza aggiungere altro, ma sottolineando il fatto che il club si starebbe muovendo per degli innesti. Nella serata di ieri, lo stesso Pedullà, aveva parlato di un interesse del tecnico laziale per Pedro, aggiungendo poi più tardi il tweet sopra riportato: chissà quindi che uno di questi “tre colpi” non sia proprio l’ex Chelsea.

