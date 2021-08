CdM| Napoli, chiesto Fares alla Lazio per la fascia sinistra

Il Napoli è ancora alla ricerca di un terzino sinistro, e diversi sono i nomi accostati alla squadra partenopea, tra cui anche Emerson Palmieri, che sembra però destinato al Lione, ed Estupian, una pista che potrebbe nascere in modo concreto. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il Napoli avrebbe richiesto anche Fares alla Lazio per un prestito con diritto di riscatto. Lotito, però, vorrebbe dare via il giocatore solo con obbligo di riscatto.

