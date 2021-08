CdS | Brivido Sarri, Felipe a Empoli al fotofinish

L’indicatore di liquidità tiene sulle spine i giocatori arrivati alla Lazio, che ancora non sono stati tesserati. Tra questi c’è anche Felipe Anderson e, come sottolinea il Corriere dello Sport, sarà una corsa contro il tempo per averlo a disposizione sabato ad Empoli. Nel frattempo la Lazio è impegnata da due giorni per liberare la rosa dei vincoli: Lotito nelle prossime ore sbloccherà il mercato versando 10 milioni. I tesseramenti dunque arriveranno entro venerdì alle 12, con il presidente ora in azione per far cadere i blocchi legati all’indice di liquidità.

