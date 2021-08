CdS| Il preferito di Inzaghi rimane Correa, ma si valutano alternative

L’Inter è alla ricerca di un ultimo tassello per completare il reparto offensivo, dopo la vendita di Lukaku al Chelsea e l’acquisto di Dzeko dalla Roma. Sono diversi i candidati, da Correa a Zapata passando per Insigne: secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, con i primi due c’è già l’accordo, anche se si cerca ora di chiudere anche con la società. A questi si sono uniti anche alcuni sondaggi di Marotta per Weghorst e Thuram Jr.

In cima ai desideri di Inzaghi c’è ancora Correa, ma Lotito lo valuta 40 milioni, troppi per l’Inter, mentre Zapata vede nell’Inter una grande occasione, ma è difficile per l’Atalanta trovare un’alternativa valida.

