CorSera | Lazio, Sarri prepara una sorpresa: Raul Moro titolare contro l’Empoli

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Sta cercando di nascondere in un angolo della mente le tensioni, le preoccupazioni, le delusioni provocate dal mercato: Maurizio Sarri vuole pensare solo al campo, che è poi quello che lo appassiona davvero nel suo mestiere di allenatore, concentrandosi sulla Lazio da schierare sabato sera a Empoli nella prima gara di campionato. E in queste ultime ore ha definito tutte le scelte, anche se continua a mischiare le carte negli allenamenti per capire, intuire, migliorare. Questione di dettagli, ma sono questi a fare la differenza. Non a caso lui è il tecnico dei mille schemi, anche sui calci piazzati; già nell’amichevole contro il Sassuolo si è visto quali risultati può dare un calcio d’angolo studiato e provato nel dettaglio. La prima Lazio di Sarri è pronta, con un piccolo e un grande dubbio: il primo riguarda una scelta tecnica, il secondo una decisione anche – chiamiamola così – mentale e psicologica. L’incertezza tra Lazzari e Marusic dovrebbe risolversi a favore dell’italiano, che si è allenato con continuità mentre il montenegrino è rimasto fermo due giorni per un affaticamento muscolare saltando anche l’amichevole di sabato. Per di più Lazzari contro il Sassuolo è stato tra i migliori e l’asse con Felipe Anderson ha funzionato; Sarri tiene aperto il ballottaggio perché i centimetri di Marusic potrebbero tornargli utili. L’altro posto in bilico è quello di esterno sinistro d’attacco e qui la scelta è più complicata. Se si mettono assieme qualità, esperienza e affidabilità è evidente che Correa sarà titolare. Solo che la situazione di mercato del Tucu continua a essere complicatissima: può volare via da un momento all’altro. Sarri non ha visto bene l’argentino in qualche allenamento e sabato lo ha schierato solo negli ultimi 12’. Perciò oggi la sensazione è che a Empoli sia Raul Moro a partire dall’inizio. Lo spagnolo è un talento che la Lazio ha portato via al Barcellona già due anni fa e in Primavera ha spesso fatto la differenza. Inzaghi, però, non lo ha mai utilizzato se non per una manciata di minuti (due presenze in campionato, una per anno). Lotito e Tare rimproveravano al vecchio tecnico di non averci mai creduto davvero, ritenendo che abbia le doti per essere protagonista anche fra i grandi; Sarri potrebbe offrirgli subito la possibilità di mettersi in evidenza, anche se la scelta sarebbe in gran parte dovuta alla situazione di Correa e al mancato arrivo del sospirato attaccante esterno. La prima Lazio di Sarri prevederà dunque in porta Reina, preferito a Strakosha; Luiz Felipe e Acerbi difensori centrali; Lazzari (più di Marusic) e Hysaj terzini; il trio formato da Milinkovic-Savic, Leiva e Luis Alberto in mezzo; in attacco il tridente con Felipe Anderson, Immobile e Raul Moro. Poi il mercato dirà se il futuro sarà di Correa oppure, più probabilmente, di un’ala nuova di zecca. CorriereDellaSera\Stefano Agresti