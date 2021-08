Dal Brasile, Andreas Pereira in prestito al Flamengo

Andreas Pereira, rientrato al Manchester United dopo una stagione alla Lazio, sta per cambiare di nuovo casacca. Secondo quanto riportato dal giornalista Venê Casagrande, il centrocampista brasiliano ex Lazio sarebbe prossimo al trasferimento in Brasile, per andare a vestire la maglia del Flamengo. Ecco le parole del giornalista, che ha spiegato la notizia in un tweet: “Andreas Pereira è un giocatore del Flamengo. Il Manchester United ha accettato le condizioni e presterà il giocatore. Hanno già iniziato a scambiare documenti“.

