Zeman: "Come vedo Immobile con Sarri? Deve correre e svariare per rendere al massimo"

L’ex allenatore biancoceleste Zdnek Zeman, ora tornato in panchina di nuovo a Foggia, in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha parlato anche di una sua vecchia conoscenza: Ciro Immobile. Per il tecnico in questa stagione ormai alle porte tutto dipenderà da come mister Sarri vedrà il bomber partenopeo: secondo lui Ciro ha bisogno di essere mobile davanti, deve correre svariare per rendere al massimo.

