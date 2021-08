Il Messaggero | Lazio, la pazza idea si chiama Pedro: i dettagli

Lotito sfida il tempo. E Sarri la storia spingendo per avere Pedro. Ma andiamo con ordine. Entro le ore 12 di venerdì deve essere presentata e completata la lista dei giocatori per Empoli. Quindi depositati i contratti e ottenuti i relativi “visti di esecutività” da Lega e Fige su Felipe Anderson, Hysaj, Romero e il rinnovo di Radu, altrimenti Sarri ne dovrà fare a meno. Impossibile che accada, fa sapere il numero uno del club ai quattro venti, anche perché si tratterebbe di una figuraccia. Una gaffe difficile da mandare giù, anche e soprattutto per il tecnico toscano. I quattro giocatori rappresentano un primo atto in vista della prima giornata di campionato. Poi le entrate e le uscite, sono un’altra storia. Di sicuro, se ogni volta non c’è una corsa al limite e sul filo del traguardo durante il mercato, sembra quasi che il patron laziale non si diverta. Quasi fosse un rito. Una sorta di scaramanzia che deve essere fatta ad ogni costo per scongiurare chissà cosa. L’indicatore di liquidità è tuttora negativo, Correa ancora in organico, quindi sarà lo stesso Lotito a dover intervenire in prima persona per rimettere le cose a posto, a meno che il Tucu o un altro giocatore non venga ceduto nelle prossime ore.

SORPRESA ROMANISTA

Se, come sembra ormai scontato, sarà il patron laziale ad immettere capitale nella società, con una operazione finanziaria top-secret (si pensa ad un prestito finalizzato) che sarà completata tra oggi e domani, sarebbe la prima volta nella sua gestione. Tutto ciò non frena il mercato anzi, il direttore sportivo Tare è in fibrillazione per confermare i giocatori bloccati da tempo come Basic e Kostic, anche se su quest’ultimo la trattativa rischia di andare negli ultimi giorni di agosto perché la Lazio, nonostante le smentite, sta cercando di piazzare Kamemovic e tenere libero un posto da extracomunitario. Ma occhio ad una novità clamorosa. Il tecnico non ha mai nascosto la sua stima nei confronti di Pedro, ora fuori rosa nella Roma, e da qualche giorno avrebbe proposto a Tare e Lotito di prenderlo. E’ più di un’idea, tanto che ci sarebbe stato un contatto tra i dirigenti laziali e i suoi procuratori. Bisognerà parlarne con la Roma ed è una cosa che non è mai stata fatta da anni. Un affare di mercato tra le due società della capitale non si vede da mezzo secolo. Lo spagnolo è fuori rosa e pare che il Comandante abbia già sondato la sua disponibilità, con tanto di assenso. All’estero oltre a Kostic e Brekalo, un nome che sta girando tanto è quello di Borna Sosa dello Stoccarda, classe ’98 di nazionalità croata. Su di lui se ne parla un gran bene, piede educato, mancini ma che gioca su entrambe le fasce. La sua valutazione è alta, circa 20 milioni di euro, ma l’agente è lo stesso di Kostic e Sarri, Ramadami.

PISTA INGLESE

Tutto però è sempre legato al destino di Joaquin Correa. L’Inter c’è sempre, anche se appare meno convinta rispetto agli ultimi giorni perché sta tentando di convincere l’Atalanta a cedere Zapata. Ma è un affare difficile e costoso, almeno dieci-quindici milioni di più rispetto all’operazione Correa. Per lui Lotito vuole una base fissa di 30 milioni più bonus per arrivare almeno a 35. Il manager del giocatore non è ancora rientrato nella capitale, ma sta sondando anche altre strade come l’Everton in Inghilterra, anche se pure dalla Spagna si sta muovendo qualcosa. Al momento è più probabile che il Tucu sia disponibile per Empoli, anche se non è così scontato che Sarri lo schieri. IlMessaggero/Daniele Magliocchetti

