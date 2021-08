Il Messaggero | Verso Empoli-Lazio, Luiz Felipe e Marusic tornano in gruppo

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Si rialzano subito. Luiz Felipe e Marusic superano l’affaticamento e già da ieri sono tornati ad allenarsi con il gruppo. Per precauzione il brasiliano si risparmia la seduta del pomeriggio, ma Sarri dovrebbe averlo a disposizione all’esordio. Ieri lo ha provato nella linea a quattro. Partitella al tramonto decisa da Caicedo. Sospiro di sollievo pure per Milinkovic, risentimento muscolare passato. Si rivede anche Cataldi (da settimane alle prese con uno stiramento al retto) a lavorare in modo differenziato. Ripresa fissata per oggi pomeriggio. Intanto via libera ufficiale alla trasferta dei 1550 laziali al Castellani (partita la vendita a 25 euro) anche dal Gos. E c’è pure un’altra novità al riguardo: altri 800 posti circa acquistabili nella Tribuna inferiore per i residenti nel Lazio. IlMessaggero\Alberto Abbate

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: