Locatelli alla Juventus, Bianchessi: “E’ un ragazzo completo, giocando con dei campioni migliorerà ancora di più”

Si è conclusa la telenovela legata a Manuel Locatelli, che lascerà il Sassuolo per approdare alla Juventus di Allegri. Il centrocampista aveva mosso i primi passi al Milan, scelto da Mauro Bianchessi, l’attuale responsabile del settore giovanile della Lazio. Bianchessi, intervistato da Sky Sport, si è espresso così sul trasferimento di Locatelli: “L’abbiamo cresciuto come trequartista all’inizio, poi da mezzala sia a destra che a sinistra e poi da mediano. Lui si è specializzato in quest’ultimo ruolo e oggi penso sia uno che può ricoprire tutti i ruoli del centrocampo, che sia schierato a 3 o a 4. E’ un ragazzo completo, ma non è ancora arrivato: senza nulla togliere al Sassuolo, adesso giocando con dei campioni migliorerà ancora di più perché è un ragazzo che ha ancora margini di miglioramento. Secondo me fra 1/2 anni Manuel Locatelli sarà ancora più forte di quello che è oggi. Sin da piccolo è sempre stato uno dei migliori giocatori del vivaio del Milan, tant’è che ha fatto anche il capitano. E’ andato in Nazionale scalando tutte le categorie giovanili. E’ un predestinato, è sempre stato un giocatore importante. A livello caratteriale è tosto, molto forte e determinato, non soffre le pressioni”. Lo riporta tuttomercatoweb.com.

