Milinkovic-Savic, un Sergente con nuovi record e tabù da sfatare nel mirino

Il Sergente è diventato grande. Ne è passato di tempo da quel lontano 6 agosto 2015 quando un giovanissimo Sergej Milinkovic-Savic diventava ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio, debuttando in Serie A pochi giorni dopo contro il Bologna all’Olimpico. In sei stagioni con l’aquila sul petto, il serbo, oltre a ricevere elogi da tutto l’universo calcistico, ha alzato al cielo tre trofei, due Supercoppa Italiana e una Coppa Italia sbloccata, peraltro, da un suo colpo di testa fatale per l’Atalanta. Di domenica in domenica Sergej ha conquistato il cuore dei tifosi laziali prendendo in mano con autorità il centrocampo biancoceleste tra colpi di classe e grande spirito di sacrificio in fase di non possesso, dimostrando nell’ultimo periodo anche la capacità di rappresentare, fin dal principio, un perno fondamentale della nuova Lazio di Maurizio Sarri. Il cambio di modulo non ha minimamente scalfito le certezze del numero 21, il quale, fin dalla prima amichevole ad Auronzo di Cadore, è stato schierato titolare dal Comandante che gli ha concesso gradualmente sempre maggiore minutaggio lasciandolo in campo fino al fischio finale contro il Twente. Così, se il settimo anno in un rapporto d’amore è quello della verità, Milinkovic non ha paura e già contro l’Empoli è pronto a dare l’assalto a nuovi record personali per conquistare un posto nei miti laziali.

Tanti traguardi da tagliare

“Aprite le porte alla bellezza, il Sarrismo è arrivato”. Le parole emblematiche usate dalla Società per presentare Maurizio Sarri sono risuonate forti nella mente dei tifosi capitolini che sotto le Tre Cime di Lavaredo hanno potuto ammirare i capitolini mentre sprigionavano grandi giocate senza soluzione di continuità tra allenamenti e amichevoli allo Zandegiacomo. In un clima di entusiasmo simile, dove a farla da padrone è il divertimento, un talento come Milinkovic non dovrebbe avere problemi ad imprimere il proprio marchio tornando ai livelli dell’annata 2017-18 quando mise a segno 14 gol e 8 assist. Tra l’altro, un ruolino di marcia simile, sarebbe un risultato straordinario per il classe ’95 (al momento a quota 47 sigilli con l’aquila sul petto) che in un colpo salirebbe al secondo posto nella classifica dei migliori centrocampisti goleador della storia della Lazio, scavalcando due calciatori del calibro di Nedved e D’Amico. Reti, esultanze, ma non solo nell’ immediato futuro del serbo. Infatti, nelle sei stagioni nella Capitale le presenze totali di Milinkovic sono state ben 247 (secondo calciatore della rosa più presente dopo Radu): qualora tra campionato, Europa League e Coppa Italia il Sergente dovesse riuscire a totalizzare almeno diciotto apparizioni raggiungerebbe Parolo al quinto posto nella classifica dei centrocampisti all-time con più gare all’attivo in biancoceleste. Sergej è pronto, l’ingresso di diritto nella storia della Lazio è vicinissimo, ma per raggiungerlo servirà partire al meglio invertendo l’andamento delle statistiche.

Un doppio tabù da far cadere al più presto

Il desiderio di diventare grandi cela sempre dietro di sé il bisogno di andare oltre i propri limiti superando ostacoli, a volte, esistenti da anni. Così, nel lungo sentiero che conduce alla gloria, Milinkovic dovrà fare i conti, fin da subito, con un doppio scoglio molto insidioso. Nei sei anni nella Capitale, infatti, il Sergente non è mai riuscito a trovare la gioia personale nell’esordio stagionale servendo comunque due assist contro l’Atalanta nel 2016 e la Sampdoria tre anni più tardi. Inoltre, rimanendo sempre sul debutto in Serie A, il numero 21 laziale avrà l’occasione con l’Empoli di sfatare un altro tabù: contro i toscani, infatti, è sceso in campo cinque volte (quattro vittorie ed una sconfitta) non riuscendo mai a trovare la via della porta avversaria. Le motivazioni che spingono Milinkovic ad essere protagonista già al Paolo Castellani, dunque, non mancano, toccherà al Sergente tramutarle in fatti concreti.

