PAIDEIA | Visite di controllo per un giocatore biancoceleste – FOTO

A pochi giorni dall’inno del campionato, la Lazio si prepara ad affrontare della che sarà la prima sfida della stagione, in programma sabato sera contro l‘Empoli. In molti attendono di vedere all’opera la nova squadra di Maurizio Sarri, che nel frattempo attende che vengano tesserati i 4 colpi (gli unici finora) messi a segno in questo mercato. Si tratta di Felipe Anderson, Hysaj, Luka Romero e Kamenovic. Il loro tesseramento in extremis permetterebbe al tecnico di averli a disposizione per la trasferta toscana, ma la loro presenza non è ancora sicura. Nel frattempo, come riportato dai canali social ufficiali della Lazio, Felipe Anderson si è sottoposto quest’oggi a dei controlli medici presso la Clinica Paideia. Il brasiliano attende il via libera per scendere nuovamente in campo con la maglia biancoceleste dopo due anni di assenza.

Questa l’immagine postata dalla Lazio:

