Pedullà: “Aumento di capitale per la Lazio, ma sono i giorni di Correa”

Passano i giorni e la Lazio valuta le possibilità per risolvere il problema legato all’indice di liquidità. Secondo quanto riportato dal giornalista Alfredo Pedullà, Lotito sta pensando ad un aumento di capitale per risolvere il problema. Ma oltre a questo, saranno i giorni di Correa, che è ancora in cerca di una sistemazione. La sua vendita dovrebbe risolvere ogni problema legato al mercato in entrata.

