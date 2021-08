Schira | Pedro-Lazio, prende corpo la pazza idea di Sarri: c’è il sì dello spagnolo. Contatti in corso

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Arrivano ulteriori conferme in merito ad un clamoroso passaggio di Pedro alla Lazio. Il giocatore ha un contratto fino al 2023 con la Roma, ma una sua cessione in Serie A non farebbe perdere i benefici del DecretoCrescita alla Società giallorossa. È quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, il quale con un tweet sostiene come la folla idea di Maurizio Sarri stia prendendo corpo. Il giocatore ha già detto sì alla Lazio, è favorevole al trasferimento e a ritrovare il suo allenatore ai tempi del Chelsea. I due nutrono profonda stima reciproca, e questa sarebbe la chiave dell’operazione. In corso i contatti tra i due club, che lavorano per trovare un accordo insolito nonostante non sia il primo.

Prende corpo la pazza idea di #Sarri: #Pedro alla #Lazio. L’esterno offensivo spagnolo sarebbe felice di ritrovare il suo ex tecnico e ha già detto sì. Inoltre l’#ASRoma – cedendolo in SerieA – avrebbe il vantaggio di non perdere i benefici del DecretoCrescita. Contatti in corso — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 18, 2021

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: