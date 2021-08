SOCIAL| Iaquinta su Immobile: “I numeri parlano per lui, chi vince la scarpa d’oro è veramente un campione” – FOTO

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Tramite una storia sul proprio profilo Instagram l’ex calciatore Vincenzo Iaquinta ha espresso un giudizio su Ciro Immobile, esaltandolo. Queste le sue parole: “Immobile? Cosa devo pensare? I numeri parlano per lui. Quando un calciatore vince la scarpa d’oro vuol dire che è veramente un campione. Per me Ciro è un calciatore fortissimo, un attaccante pazzesco ed una persona straordinaria“. L’attaccante della Lazio ha replicato poco dopo sempre tramite una storia su Instagram, scrivendo: “Vincenzone, ti voglio bene. Grazie di cuore“.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: