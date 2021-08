GdS | Gasperini replica a Gomez: “L’aggressione fisica è stata la sua”

AGGIORNAMENTO ore 11:35

Non si è fatta attendere la replica di Gasperini, che ha risposto a Gomez in esclusiva ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole: “I comportamenti e gli atteggiamenti di Gomez, in campo e fuori, erano diventati inaccettabili per l’allenatore e per i compagni. L’aggressione fisica è stata sua, non mia, ma il vero motivo per cui è andato via da Bergamo è per aver gravemente mancato di rispetto ai proprietari del club. Mi auguro che Gomez possa continuare a far parlare di sè con le prestazioni, come faceva all’Atalanta”.

Quella del Papu Gomez con l’Atalanta è stata una storia d’amore lunga sei anni ma senza lieto fine. L’ex nerazzurro, oggi al Siviglia, è tornato a parlare del burrascoso addio dello scorso gennaio in un’intervista a ‘La Nación’, svelando come fu effettivamente una dura lite con il suo allenatore a portarlo alla clamorosa decisione di andare via: “Negli spogliatoi ha oltrepassato i limiti ed ha cercato di aggredirmi fisicamente”. Ho sbagliato qualcosa presumo – spiega il Papu – perché in una partita di Champions League (contro il Midtjylland, ndr) ho disobbedito ad un’indicazione tattica. Mancavano dieci minuti alla fine del primo tempo e l’allenatore mi ha chiesto di spostarmi a destra, mentre io stavo facendo molto bene a sinistra. Ho detto di no. Immagino che l’aver risposto così, a metà gara e davanti alle telecamere, abbia creato la situazione perfetta perché si arrabbiasse. In quel momento ho capito che sarei stato sostituito all’intervallo e così è stato. Negli spogliatoi però lui ha oltrepassato i limiti ed ha cercato di aggredirmi fisicamente”. “Lì ho detto basta – racconta ancora Gomez – Si può discutere ok, ma l’aggressione fisica è intollerabile. Ho chiesto un incontro con il presidente Antonio Percassi e gli ho detto che non avrei avuto problemi ad andare avanti. Ho capito di aver sbagliato, che da capitano non mi ero comportato bene e che ero stato un cattivo esempio disobbedendo all’allenatore, ma gli ho anche detto che volevo le scuse di Gasperini”. Scuse che però non sarebbero mai arrivate: “Il giorno dopo c’è stata una riunione con tutta la squadra. Mi sono scusato con l’allenatore e i compagni per l’accaduto, ma non ho ricevuto scuse. Come dovevo intendere la cosa? Io avevo sbagliato e lui aveva fatto una cosa giusta? È iniziato tutto da lì. Dopo qualche giorno ho detto al presidente che non volevo più lavorare con Gasperini all’Atalanta. Lui mi ha risposto che non mi avrebbe lasciato andare e quindi è iniziato un braccio di ferro che ho pagato: sono finito fuori rosa”. Di certo non il l’epilogo che sperava dopo sei anni di amore pure con la città e la tifoseria: “È stato brutto, dopo tutto quello che ho dato per il club. Si sono comportati male. Il presidente non ha avuto le palle di chiedere all’allenatore di scusarsi con me. Così è finito tutto. Ma non è tutto, visto che per me si sono anche chiuse le porte del calcio italiano: non volevano cedermi a nessun big perché dicevano che avrei rafforzato una rivale. Grazie a Dio è arrivato il Siviglia che mi ha permesso di continuare a competere ad alti livelli per poter aspirare alla Copa America. Era quella la mia ossessione”. “È ora che i tifosi conoscano la verità” conclude il Papu Gomez. SportMediaset.it

