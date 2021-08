Buon compleanno a Giovanni Martusciello, l’allenatore in seconda della Lazio spegne 50 candeline

Giovanni Martusciello, il vice allenatore della Lazio, spegne 50 candeline. Ischitano classe 1971, conosce Maurizio Sarri dai tempi dell’Empoli. Nel 2006 allenava la Primavera, nel 2009 diventò vice di Aglietti e nel 2012 continuò con il tecnico toscano. In seguito diventò primo allenatore. Ritrovò Sarri alla Juventus, oggi siede sulla panchina biancoceleste in qualità di allenatore in seconda. Puntuali gli auguri da parte della società capitolina, pubblicati attraverso i propri canali ufficiali: “Dal Presidente, dalla Società, dallo staff e da tutti i tifosi, i più sentiti auguri di buon compleanno!”

