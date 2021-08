Buon compleanno, mister Grigioni: lo storico preparatore dei portieri della Lazio compie 67 anni

È festa in casa Lazio. Lo storico preparatore dei portieri dei biancocelesti, Adalberto Grigioni, spegne 67 candeline. In biancoceleste dall’estate del 2005, ha rinnovato il suo contratto con la Lazio il 30 giugno. Nella stagione che sta per prendere il via se la vedrà ancora con gli estremi difensori con l’aquila sul petto, lavorando insieme al suo collaboratore Massimo Nenci. Questi gli auguri della società: “Dal Presidente, dalla Società, dallo staff e da tutti i tifosi, i più sentiti auguri di buon compleanno!”

