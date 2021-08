Calciomercato Lazio, depositati in Lega i contratti di Felipe Anderson e Luka Romero | FOTO

Dopo l’arrivo di Pedro, annunciato sui profili social dalla Lazio, e il comunicato dello sblocco del mercato biancoceleste, ecco che, sul sito ufficiale della Lega Serie A, sono apparsi i primi due contratti depositati per due nuovi acquisti della Lazio: si tratta dei due esterni, Felipe Anderson, tornato dopo la parentesi in Premier League al West Ham, ed il giovane Luka Romero, proveniente dal Maiorca. Entrambi arrivano a titolo definitivo, e possono partire con il resto della squadra per la prima giornata di campionato, in programma sabato sera ad Empoli.

