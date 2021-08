Calciomercato, Pedullà: “Correa-Everton, contatti in corso”

Si accende il mercato della Lazio dopo che i biancocelesti hanno sbloccato la situazione riguardante l’indice di liquidità. Mentre la società biancoceleste ragiona sulla situazione di Kamenovic con vista su Kosic, si continua a lavorare anche sul fronte Correa: stando a quanto riportato via social da Alfredo Pedullà nelle ultime ore ci sarebbe dei contatti in corso con l’Everton per lo sviluppo di un’eventuale trattativa.

