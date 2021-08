Calciomercato, Pedullà: “Per Kamenovic tre soluzioni”

Dopo aver sbloccato il parametro dell’indice di liquidità, la Lazio accelera sul fronte mercato e dopo aver ufficializzato i quattro nuovi acquisti (Hysaj, Felipe Anderson, Romero e Pedro), studia un altro colpo in avanti che potrebbe rispondere al nome di Kostic. Per dare l’assalto all’esterno dell’Eintracht Francoforte, i biancocelesti dovrebbero comunque cedere Kamenovic che altrimenti rischierebbe di occupare uno slot da extracomunitario: stando a quanto riportato via social dal giornalista Alfredo Pedullà sul serbo al momento ci sarebbero tre società, una italiana e due estere.

