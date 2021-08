Dall’Argentina: Lazio vigile su Angileri del River Plate

Giornata di ufficialità per la Lazio che dopo aver sbloccato l’indice di liquidità ha annunciato l’arrivo di Hysaj, Felipe Anderson, Romero oltre che l’ultimo innesto Pedro. Quattro nuovi innesti per il capitolini che però continuano a lavorare: mentre in uscita si ragiona sulla posizione di Correa, in entrata si lavora sul fronte Basic. Inoltre, stando a quanto riporta il portale argentino TNT Sports, i biancocelesti starebbero monitorando anche la posizione del centrocampista Angileri, seguito anche da Marsiglia e River Plate, che potrebbe lasciare il River Plate in estate.

