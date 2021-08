DAZN, com vederlo sul digitale terrestre: decoder tv box e dazn channel, tutte le informazioni

Manca davvero poco all’inizio della nuova Serie A 2021-2022 targata DAZN. La piattaforma trasmetterà in via del tutto esclusiva tutte le gare del campionato italiano, di cui tre in co-esclusiva con Sky. La trasmissione degli eventi avverrà in via del tutto digitale, attraverso l’applicazione da installare su Smart Tv, o tramite i canali integrati su Sky, o anche attraverso un decoder tv box. Quest’ultimo, “è destinato in via prioritaria ai clienti che si trovino in aree con limitato accesso as internet a banda larga e ultra-larga”. È quanto si apprende sul sito web ufficiale della stessa piattaforma, dove si esplicano tutte le modalità di acquisto, i costi e le informazioni per vedere DAZN sul digitale terrestre. In merito al tv box, si tratta si un set top ox Android, al cui interno il cliente troverà l’app pre-installata della piattaforma oltre alle altre funzioni accessibili su Android. Il decoder può essere acquistato solo sul sito di Digiquest, ad un prezzo di 139.99 euro, oltre alle spese di spedizioni. Ovviamente, a questo si aggiunge il costo fisso dell’abbonamento di 29.99 euro al mese, necessario per vedere gli eventi. Il tv box è stato ideato per i clienti che dicono in località prove di connessione a banda larga o ultra-larga, tuttavia in fase di configurazione iniziale servirà collegare il decoder tramite una connessione internet.

DAZN Channel, è invece un canale trasmesso su digitale terrestre curato direttamente da DAZN, in cui verranno trasmesse alcune partite delle 7 in piena esclusiva della piattaforma. Il canale è trasmesso sul 409 del digitale, ma essendo un canale criptato è visibile solamente tramite l’utilizzo di un apposito decoder ( DAZN Tv Box o TIMVision Box).

