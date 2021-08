Ecco Luka Romero: tutto sul talentino argentino, il più giovane debuttante della Liga

Dopo aver risolto le problematiche legate all’indice di liquidità, i biancocelesti possono finalmente ufficializzare i loro acquisti e sbloccare finalmente il mercato in entrata. In questa sessione estiva di calciomercato, in cui sono arrivati Kamenovic (non ancora tesserato), Hysaj, Felipe Anderson e Pedro, la nuova Lazio di Maurizio Sarri si è assicurata un colpo in prospettiva: Luka Romero, giovane talento argentino classe 2004, già soprannominato in patria il “mini Messi”.

I PRIMI PASSI

Nasce a Victoria de Durango, in Messico, il 18 novembre del 2004, nel periodo in cui il padre, Diego, militava nella formazione della squadra locale. A 7 anni si trasferisce con la sua famiglia in Spagna, dove entra a far parte del settore giovanile del Sant Jordi. Quattro anni più tardi, nel 2015, dopo aver ottenuto il passaporto spagnolo grazie anche alle origini del nonno, viene ingaggiato dal Mallorca, allora in Segunda División.

L’ESORDIO DA RECORD

A 15 anni e 219 giorni Luka Romero è il calciatore più giovane ad aver esordito nella Liga spagnola. L’esordio da record è avvenuto in occasione della 31esima giornata del campionato spagnolo del 24 giugno 2020, al Santiago Bernabéu contro il Real Madrid, quando al minuto 83′ ha preso il posto di Baba. Un record che resisteva dagli anni ’30, quando il “Sanson” Francisco Bao Rodriguez esordì nel 1939, nel Celta Vigo, a 15 anni e 255 giorni. Meglio anche di Pelé (15 anni e 10 mesi nel Santos) e di Diego Armando Maradona (17 anni e 4 mesi nel Barcellona).

LE CARATTERISTICHE

Grande tecnica e dribbling in velocità, sono queste le caratteristiche del “diez” argentino pronto a indossare la maglia della Lazio. Con i suoi 165 centimetri di altezza infatti, predilige la palla sui piedi, grazie al suo baricentro basso, per saltare l’uomo e inserirsi così tra le divise avversarie. Piede mancino e calciatore polivalente, può muoversi così su tutto il fronte offensivo, ricoprendo sia la trequarti, sia l’esterno (destro e sinistro). Con la nazionale argentina giovanile fa il suo esordio nel novembre del 2019 a 15 anni e 9 giorni, e in 7 apparizioni con la casacca albiceleste mette a segno due marcature.

L’APPRODO ALLA LAZIO

Attraverso un comunicato la Lazio ha ufficializzato il suo trasferimento presso la corte di Maurizio Sarri. Proveniente dal Mallorca, è sbarcato ad Auronzo lo scorso 20 luglio, dove ha raggiunto Mister Sarri e i suoi nuovi compagni di squadra. Ha esordito nell’amichevole contro la Triestina vinta per 5-2 subentrando al 59′. Quando manca sempre meno all’inizio della stagione 2021/22, che partirà sabato sera al Castellani contro l’Empoli, non resta che augurargli un in bocca al lupo per questa nuova, si spera gloriosa, avventura con l’aquila sul petto.

BIEVENIDO LUKA!

