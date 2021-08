Empoli-Lazio, Cutrone: “Sarà sicuramente una gara tosta. Daremo il massimo per fare il meglio”

Mancano esattamente due giorni all’inizio del nuovo campionato di Serie A. Ad aprire la prima giornata saranno i Campioni d’Italia dell’Inter in casa contro il Genoa. Mentre, in contemporanea, alle 18:30, si giocherà anche Verona-Sassuolo. Alle 20:45 invece farà il suo esordio ufficiale sulla panchina della Lazio, mister Maurizio Sarri, che tornerà nella “sua” Empoli. I biancocelesti appunto affronteranno la squadra neopromossa di Andreazzoli. Quest’oggi, la squadra toscana, ha presentato il nuovo attaccante: Patrick Cutrone. Tra le varie domande fatte all’ex Milan, durante la conferenza stampa, non poteva mancare una sulla Lazio, prima avversaria del nuovo campionato dell’Empoli. Queste le sue parole: “Sarà sicuramente una gara tosta, sappiamo tutti il valore dell’avversario. La prepareremo al meglio e daremo il massimo per fare il meglio possibile”.

