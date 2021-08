Empoli-Lazio, la designazione arbitrale

Mancano due giorni all’esordio in questo campionato per la Lazio, che troverà l’Empoli in trasferta, la squadra che ha portato Sarri a farsi conoscere a tutti. Il comandante ora è sulla panchina biancoceleste e proverà ad imporre le sue idee dopo 5 anni di Inzaghi. nel frattempo è stata resa nota la designazione arbitrale della partita.

Arbitro: SOZZA

Guardalinee: TOLFO – DI IORIO

IV uomo: SANTORO

VAR: NASCA

AVAR: VALERIANI

