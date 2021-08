ESCLUSIVA | L’ex Empoli Davide Moro: “Con Sarri mi sono trovato bene. Quest’anno sono curioso di vedere anche la Lazio”

Sabato via alla Serie A. Riparte tutto da Empoli–Lazio. In vista della prima giornata del campionato, Davide Moro è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Laziopress.it. L’ex giocatore dell’Empoli ha collezionato 325 in azzurro.

Sabato Empoli-Lazio, in Seria A la prima ufficiale di Sarri sulla panchina biancoceleste. Da ex giocatore, come pensi possa reagire la squadra al cambio modulo?

“Come sempre ci vogliono i tempi tecnici per metabolizzarlo: con il cambio modulo, inizialmente, potrebbe succedere che i giocatori non siano al top o riescano a fare al 100% quello che chiede il mister. Non bastano pochi giorni per assimilare il nuovo modo di gioco. Tuttavia, Sarri è un ottimo allenatore e saprà imporre il suo gioco”.

Dai tempi di Empoli, considerando che le squadre che ha allenato… pensi che Sarri si sia evoluto?

“Tutti gli allenatori cambiano, perchè il calcio si evolve. E’ dinamico. Bisognerebbe entrare nello specifico per sapere se si sia evoluto rispetto a quando giocavo io. Penso che i concetti, da quando giocavo, siano sempre quelli. Idee che lo hanno portato a una serie di risultati positivi”.

C’è qualcosa di Sarri che ti è rimasto particolarmente impresso?

“Il mister è bravo in tutto, dalla preparazione al post partita. Ogni allenatore ha le sue caratteristiche; con lui mi sono trovato molto bene e mi fa piacere che stia facendo questa carriera”.

Anche se è presto per parlare, quali squadre pensi che potranno stupirci quest’anno. L’Empoli rientra tra queste?

“L’Empoli, come tutti gli anni, fa un mercato che punta alla salvezza. La società ha sempre lavorato bene e cercherà di salvarsi il prima possibile. Ovviamente, lo spero. Allo stesso tempo, ci sono molte squadre forti in Serie A. Sono curioso di vedere la Roma, la Lazio e anche l’Inter”.

Il ritorno dell’Empoli in Serie A: pregi e difetti della squadra di Andreazzoli.

“E’ un ottimo mister: sa lavorare bene con i ragazzi, è molto bravo tatticamente. Ha un ottimo entourage. Sicuramente l’Empoli ha una struttura e un’organizzazione ottima. Difetti non lo so, se ci saranno si vedranno dopo”.

